Семиклассник в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника: подробности происшествия

Семиклассник в школе в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжёлом состоянии. Всё произошло в школе №1 в Александровске. В настоящее время готовится вылет санавиации из Перми для эвакуации раненого.

По данным СМИ, у учеников был между собой конфликт, который 13-летний подросток решил закончить с помощью ножа. Утром он поднимался на третий этаж здания школы, на лестнице встретил сверстника, которому и нанёс несколько ударов.

На помощь первыми пришли учителя предметов ОБЖ и физики. Им удалось отобрать нож у нападавшего и скрутить его, а также оказать первую помощь пострадавшему мальчику.

Предполагаемой причиной нападения семиклассника на сверстника стала ссора между ними. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг. По информации Минздрава, пострадавший ребёнок находится в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу Березников. Психологическая помощь также оказывается одноклассникам, а в школе работают сотрудники правоохранительных органов.

Руководитель краевого следственного комитета Денис Головкин должен предоставить отчет главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела по факту нападения. По словам старшеклассника из той же школы, нападавший иногда делал репосты видео с ультраправой тематикой в TikTok, о чем ему сообщил знакомый из седьмого класса, где учатся оба подростка.