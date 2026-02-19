Школьницы получили срок за покупки за чужой счет

Девочки потратили более 29 тысяч рублей.

Две девочки-школьницы из Ленинск-Кузнецкого были признаны виновными в краже средств с чужой карты, пишет vse42.ru.

По данным следствия, 5 октября 2025 года подруги нашли оставленную на остановке общественного транспорта сумку. Внутри оказалась банковская карта.

Школьницы по договоренности по очереди совершали покупки и оплачивали их своей находкой. В сумме было потрачено более 29 тысяч рублей.

Владелец карты обратился в полицию, когда заметил пропажу, школьниц нашли. Девочки сотрудничали со следствием и в полном размере возместили растраченные средства.

Суд назначил провинившимся наказание в виде условного срока на полтора года и испытательного срока также на полтора года.