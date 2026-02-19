82.76% -1.2
общество

США, Канада, Финляндия и Словакия поборются за золото Олимпиады

Определились все участники плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане. В полуфиналах встретятся США — Словакия и Канада — Финляндия. Действующие чемпионы — финны — поборются за выход в финал 20 февраля. Матч за бронзу пройдёт 21 февраля, финал — 22-го.

Российскую сборную к турниру не допустили. Место заняла команда Франции, но без особого успеха — французы проиграли все встречи и вылетели.

Легенда мирового хоккея Стэнли Фил Эспозито назвал ситуацию с недопуском России позором. По его словам, без российских игроков турнир нельзя считать полноценным.

