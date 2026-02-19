Токсиколог предупредил об устойчивости современных бактерий к антибиотикам

Обычная царапина может стать причиной опасной инфекции.

Сейчас всë чаще антибиотики перестают помогать при обычных инфекциях, пишет vse42.ru.

По словам главного токсикологии Кузбасса Константина Сиворонова, устойчивость к антибиотикам — проблема, которая становится всë более распространённой.

Так около половины пациентов с пневмококком не реагируют на пенициллин, а туберкулёз с устойчивостью к множеству лекарств встречается у сотен людей в России, инфекции мочеполовой системы плохо поддаются лечению по стандартным схемам.

Сиворонов утверждает, что в этом вина людей — нарушение схемы лечения, бесконтрольный приём препаратов и покупка антибиотиков без рецепта ведут к тому, что бактерии становятся более устойчивыми к лекарствам.

По словам эксперта, если ситуация не изменится, человечество ждут страшные последствия. Операции будут смертельно опасны, пересадка органов и химиотерапия перестанут быть возможны, а подцепить смертельное заболевание через обычную царапину станет куда проще.

Токсиколог рекомендует использовать антибиотики исключительно по назначению врача пить полный назначенный курс строго в соответствии с инструкциями.