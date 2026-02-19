У мусульман начался Рамадан: что нужно знать о священном месяце

Вечером 18 февраля с заходом солнца для мусульман наступил Рамадан — девятый месяц исламского календаря, считающийся самым важным и благословенным временем в году. В 2026 году он продлится 29 дней и завершится 19 марта. Первый день поста выпадает на 19 февраля.

Что значит слово «Рамадан»

Название месяца происходит от арабского корня «рамада», что означает «палящий зной», «жар», «раскалённая земля». В исламской традиции этот образ символизирует испытание и очищение — как огонь очищает металл от примесей, так пост очищает душу человека от всего наносного.

Именно в этот месяц пророку Мухаммаду был ниспослан Коран, поэтому Рамадан считают временем особой связи верующего с Богом, периодом духовного роста, покаяния и переосмысления жизни.

Главные традиции Рамадана

В течение месяца мусульмане соблюдают строгий пост — саум (или сиям). Это не просто отказ от еды и питья, а полноценное воздержание от всего, что разрушает человека изнутри: злобы, лжи, агрессии, пустословия.

В светлое время суток запрещается:

есть и пить;

курить (включая вейпы и электронные сигареты);

вступать в интимные отношения;

намеренно вызывать рвоту.

Если человек что-то съел или выпил по забывчивости, пост не нарушается. А вот намеренное нарушение требует искупления.

Кому можно не поститься

Полностью освобождаются от поста дети до полового созревания и люди с тяжёлыми заболеваниями. Временно могут не держать пост больные, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также женщины в период менструации и послеродового восстановления. Пропущенные дни нужно восполнить позже или компенсировать помощью нуждающимся.

Сухур и ифтар — утренний и вечерний приём пищи

В Рамадан привычный режим питания меняется. До рассвета верующие совершают сухур — лёгкий приём пищи, который помогает продержаться до вечера. Даже стакан воды считается сухуром и несёт духовную награду.

После захода солнца наступает ифтар — разговение. По традиции его начинают с воды и фиников, затем читают молитву и только потом приступают к основной трапезе. Это время семейного единства, заботы о ближних и благодарности.

Милостыня и помощь нуждающимся

Рамадан неразрывно связан с благотворительностью. До окончания месяца каждый мусульманин обязан выплатить фитр-садака — милостыню, которая идёт на помощь малоимущим. В 2026 году Совет муфтиев России установил следующие размеры:

250 рублей — для малоимущих;

800 рублей — для людей со средним достатком;

от 1,3 тысячи рублей — для состоятельных.

Также существует фидия — искупительная милостыня для тех, кто по состоянию здоровья не может соблюдать пост и не имеет возможности восполнить его позже. Её размер составляет 400 рублей за каждый пропущенный день.

Завершение Рамадана

Последний день поста завершится большим праздником Ид аль-Фитр — Ураза-байрам. В 2026 году его будут отмечать 20 марта. Это день радости, примирения, взаимных поздравлений и обязательной благотворительности.

Рамадан — это не просто отказ от еды, а время внутренней тишины, работы над собой и возвращения к истинным ценностям. Месяц, когда каждый верующий может стать лучше.