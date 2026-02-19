82.76% -1.2
сегодня 09:19
общество

В четырёх детских садах Новосибирска открылись группы для детей от шести месяцев

Фото: Сиб.фм / ru.freepik.com/author/freepik
В Новосибирске: четыре детских сада города начали принимать самых маленьких воспитанников. Группы кратковременного пребывания рассчитаны на детей в возрасте от шести месяцев, где они могут находиться до четырёх часов в день.

Это направление уже начинает пользоваться спросом у родителей, хотя массового характера оно пока не приобрело, сообщил ТАСС начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. По его словам, основная потребность семей по-прежнему сосредоточена на группах для детей от полутора лет. Дальнейшее развитие вышеупомянутого направления будет напрямую зависеть от востребованности и возможностей самих дошкольных учреждений.

Помимо групп для малышей, в городе успешно работают 18 групп круглосуточного пребывания. Они ориентированы, в том числе на детей сотрудников оборонных предприятий.

Еще одним значимым нововведением стало открытие специализированной группы для детей с сахарным диабетом, включая инсулинозависимых. Ранее таких групп в Новосибирске не существовало, поскольку требовалось специальное медицинское сопровождение и соответствующее лицензирование. Одно из дошкольных учреждений самостоятельно прошло эту процедуру и теперь готово принимать таких. Ахметгареев подчеркнул, что здесь фиксируется реальный запрос от родителей, чьи дети нуждаются в особом сопровождении.

Всего в Новосибирске работают 220 муниципальных детских садов, а также 28 школ, при которых открыты дошкольные группы.

Ранее Сиб.фм сообщал о местах для строительства пяти школ в Новосибирске, которые назвали в мэрии.

Наталья Шлюшинская
журналист

