В мэрии Новосибирска назвали места для строительства пяти школ

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во время отчёта перед депутатами горсовета 11 февраля назвал адреса, где планируется возведение пяти новых школ.

По его словам, приоритет отдан наиболее густонаселённым и активно застраиваемым микрорайонам.

Крупнейшая школа на 1500 мест появится в микрорайоне «Плющихинский» по адресу улица Плющихинская, 17. В Кировском районе предусмотрено строительство двух объектов: на улице Виктора Уса, 6 — на 825 мест, а также в 18-м Бронном переулке — на 110 мест. В Заельцовском районе новую школу на 825 учеников планируют возвести на улице Лебедевского, 5. Ещё одно учреждение такой же вместимости построят в Октябрьском районе на улице Выборной, 120.

Глава города отметил, что в 2025 году за счёт строительства и реконструкции образовательных учреждений в Новосибирске дополнительно создано 2644 школьных места.