сегодня
19 февраля, 14:56
пробки
5/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня
19 февраля, 14:56
пробки
5/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 12:50
общество

В Новосибирск привезли шедевры импрессионизма из Пушкинского музея

Фото: Сиб.фм / предоставлено Новосибирским государственным художественным музеем
Новосибирский государственный художественный музей представил масштабный проект, который объединил шедевры из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Выставка «Импрессионисты в Сибири» открылась при поддержке Министерства культуры России и Аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, посетители смогут увидеть 30 полотен, принадлежащих кисти признанных европейских мастеров. В экспозиции представлены работы Гюстава Курбе, Альфреда Сислея, Поля Сезанна, Анри Матисса, Альбера Марке и других художников.

Это уникальная возможность для сибиряков познакомиться с подлинниками классиков импрессионизма и постимпрессионизма, которые редко покидают стены Пушкинского музея.

Кристина Уколова
Журналист

