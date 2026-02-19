В Новосибирске назвали места и даты ярмарок на 2026 год

Мэрия утвердила расписание городских ярмарок на 2026 год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале города. Торговые площадки откроются в семи районах Новосибирска.

Где и когда пройдут ярмарки

В Дзержинском районе ярмарки развернут на проспекте Дзержинского, 2/2 в конце апреля и начале мая, а также в сентябре.

В Заельцовском районе площадкой станет улица Кропоткина, 203. Торговля запланирована на март, апрель, май, август и сентябрь.

Калининский район примет гостей на нескольких точках: улица Богдана Хмельницкого (между домами 26/1 и 28/1), Богдана Хмельницкого, 40, Объединения, 25 и Лейтенанта Амосова. Ярмарки пройдут в феврале, марте, апреле, мае, сентябре, октябре и декабре.

В Кировском районе торговать можно будет круглый год на улице Петухова, 69 — кроме воскресенья и понедельника.

Ленинский район традиционно задействует площадь Карла Маркса, 1. Ярмарки запланированы с апреля по май, с августа по сентябрь, а также в апреле, сентябре, октябре и декабре.

В Октябрьском районе площадкой станет улица Восход, 15 — торговля пройдёт в мае, июле и сентябре.

Первомайский район встретит покупателей на Физкультурной, 7 в феврале, марте, апреле, мае, июне, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре.

В Советском районе ярмарки организуют на Ветлужской, 24 в мае, сентябре, ноябре и декабре.

В мэрии уточнили, что в некоторых случаях возможны изменения графика.