сегодня 19:38
общество

В Новосибирске отсудивший 2,8 млн у чиновников сирота обвинил приставов в бездействии

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Сирота Кирилл Титков выиграл суд у администрации Барабинского района в августе 2025 года и должен был получить компенсацию в 2,8 миллионов рублей за то, что получил непригодное жилье от государства. Однако добиться исполнения этого решения он не смог до сих пор. Официальная позиция чиновников: денег в бюджете нет, конкретных сроков выплаты не называется. Сибиряк подал жалобу на пристава, за которым закреплено исполнительное производство, об этом Титков рассказал Сиб.фм.

«Я считаю, что пристав не предпринял всех предусмотренных законом мер для принудительного исполнения решения суда, которое добровольно не исполняется. Считаю такое бездействие незаконным и нарушающим мои права», — сказал Кирилл.

Жалоба сироты адресована старшему судебному приставу СОСП по Новосибирской области.

Кирилл никогда не знал своего отца, а мать потерял в пятилетнем возрасте. После окончания интерната для сирот он попал в ветхий барк на улице Песчаной в Барабинске. Дом признали аварийным в 2017-ом году и обещали расселить до ноября 2020 года. Но этот срок нарушен почти на пять лет. Подробно его история изложена в публикации.

Фото В Новосибирске отсудивший 2,8 млн у чиновников сирота обвинил приставов в бездействии 2
Титков неоднократно добивался привлечения сотрудников администрации к уголовной ответственности, однако уголовное дело отменяли 7 раз.

Официальная причина неисполнения решения суда в пользу сироты: отсутствие денег в бюджете. Вот уже много лет Титков вынужден арендовать жилье, хотя с 18-летнего возраста имеет право на квадратные метры от государства.

1
Виктор Бобровников
Главный редактор

