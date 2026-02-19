82.76% -1.2
сегодня 10:11
общество

В Новосибирске стройфирму уличили в неуплате таможенных платежей на полмиллиона

Фото: Сиб.фм / ru.freepik.com/author/freepik
Новосибирская транспортная прокуратура выявила факт неуплаты таможенных платежей одной из строительных компаний города. Как выяснилось в ходе совместной проверки с таможенными органами, предприятие задолжало федеральному бюджету более 540 тысяч рублей при экспорте товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

Чтобы обеспечить поступление средств, надзорное ведомство санкционировало решение таможни об аресте имущества должника. Под запрет попало транспортное средство иностранного производства стоимостью более 5 миллионов рублей, принадлежащее компании-нарушителю.

Принятые меры возымели действие: строительная фирма полностью погасила образовавшуюся задолженность перед бюджетом.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске депутата оштрафовали за сокрытие трудоустройства экс-силовика.

Наталья Шлюшинская
журналист

