В Новосибирске стройфирму уличили в неуплате таможенных платежей на полмиллиона

Новосибирская транспортная прокуратура выявила факт неуплаты таможенных платежей одной из строительных компаний города. Как выяснилось в ходе совместной проверки с таможенными органами, предприятие задолжало федеральному бюджету более 540 тысяч рублей при экспорте товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

Чтобы обеспечить поступление средств, надзорное ведомство санкционировало решение таможни об аресте имущества должника. Под запрет попало транспортное средство иностранного производства стоимостью более 5 миллионов рублей, принадлежащее компании-нарушителю.

Принятые меры возымели действие: строительная фирма полностью погасила образовавшуюся задолженность перед бюджетом.

