В Новосибирске юрист раскрыл этапы обмана в автосалонах

Правозащитник Евгений Казанцев раскрыл подробности схем обмана покупателей в мультибрендовых автосалонах, которые на протяжении многих лет процветают не только в Новосибирске, но и по всей России.

Потенциальных клиентов заманивают привлекательными предложениями о покупке автомобиля по низкой цене, однако на месте выясняется, что именно этой машины в наличии нет, но есть другие варианты. Далее следует многочасовая обработка, итогом которой становится подписание кабального договора.

По словам эксперта, мошенники используют несколько приёмов. Клиента оставляют один на один с менеджером, чтобы человек не смог переговариваться с другими в очереди, а многочасовое ожидание притупляет бдительность. Договор уносят якобы к директору, а возвращают уже с изменённым текстом. Доказать, что обсуждались другие условия, невозможно.

Покупателям советуют не вносить предоплату без личного осмотра машины, внимательно читать договор и фиксировать разговор на диктофон, не подписывать документы, пока не увидите автомобиль. Также не нужно ничего подписывать, если договор унесли, и внимательно изучать документ.

Полиция такие случаи часто квалифицирует как гражданские споры, и уголовные дела, обычно, возбуждаются только после закрытия салона. Юрист напоминает: слишком выгодные предложения чаще всего оказываются ловушкой.

Более подробно об уловках автосалонов читайте в нашем материале.