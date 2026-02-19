В Новосибирской области более 500 семей военнослужащих получили 133 миллиона

Региональное Отделение Социального фонда России подвело итоги 2025 года по выплатам для семей военнослужащих в Новосибирской области. Получателями различных мер поддержки стали более пятисот семей, чьи мужья и отцы проходят службу по призыву или были мобилизованы. Общая сумма перечисленных средств превысила 133 миллиона рублей.

Кому и сколько платили

Будущие мамы, чьи мужья служат по призыву, мобилизованы или учатся на первом курсе военных училищ, могут рассчитывать на единовременное пособие. Выплата назначается при сроке беременности не менее 180 дней. С февраля её размер в Новосибирской области с учётом районного коэффициента составляет более 54 тысяч рублей. Подать заявление можно в течение полугода после окончания службы мужа.

Для семей с детьми до трёх лет предусмотрено ежемесячное пособие на весь период службы отца по призыву. Эта мера также распространяется на семьи мобилизованных и курсантов. Получать выплату может не только мать, но и опекун или родственник, который фактически ухаживает за ребёнком. Размер пособия в регионе — 23 170 рублей в месяц. Оно назначается без оценки нуждаемости и прекращается после возвращения отца со службы независимо от возраста ребёнка.

Как оформить

Заявления принимают через портал госуслуг, клиентские службы СФР и МФЦ. При этом справку из военкомата о прохождении службы нужно предоставить лично.

В фонде подчеркнули: помимо этих выплат, семьи военнослужащих имеют право на все остальные меры поддержки для семей с детьми, включая материнский капитал и единое пособие.