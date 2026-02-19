ВТБ: новосибирские предприниматели увеличили закупки у самозанятых

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2025 году совершили более 170 тысяч переводов самозанятым на 12,4 млрд рублей. Это на 70% превышает прошлогодние показатели как по объему, так и по количеству операций. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников на финале конкурса стартапов «Бизнес Баттл» в Саранске.

Новосибирские предприниматели закупили товары и услуги у самозанятых на 178,5 млн рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Количество операций выросло на 80%.

Лидерами по объему закупок товаров и услуг у самозанятых остаются Москва и Санкт-Петербург – вместе они дают 30% в общем объеме переводов. Среди других регионов по объемам расчетов лидируют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. По статистике банка, основными заказчиками товаров и услуг самозанятых выступают компании СМБ из сферы строительства, торговли, транспорта, ИТ, спорта и развлечений.

«Самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом в решении операционных задач, особенно в сферах сезонного бизнеса и при выполнении нерегулярных работ. Важно, что благодаря банковскому сервису это сотрудничество строится на прозрачных юридических и финансовых основаниях. Для экономики в целом это означает рост легальной занятости, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности малого бизнеса», – отметил Денис Бортников.

Топ-менеджер сообщил, что по итогам 2025 года число клиентов – самозанятых в ВТБ выросло на 43% и превысило 1 млн человек. При этом, цифровой сервис банка для ведения самозанятости, обеспечивает им все необходимые инструменты для работы и развития: оформление чеков, уплата налогов, получение выписок и справок, обучающие курсы и программы поддержки.