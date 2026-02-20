82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 13:59
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 13:59
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 11:10
общество

Экс-директор новосибирской фирмы, похитивший 45 миллионов у «Красмаша», просится на свободу

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирский суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Збоева, бывшего генерального директора ООО «МетаКуб». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Збоева признали виновным в особо крупном мошенничестве по части 7 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, в 2021 году его компания заключила четыре контракта с красноярским предприятием «Красмаш», входящим в госкорпорацию «Роскосмос». Фирма обязалась поставить оборудование, но товар не соответствовал условиям договоров. Ущерб оценили в сумму свыше 45 миллионов рублей.

В 2024 году суд приговорил экс-директора к четырём годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима в Новосибирске.

Ходатайство об УДО рассмотрят 26 марта.

ООО «МеталКуб» основано в 2014 году, занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. Збоев возглавил компанию в 2021-м.

ОЦЕНИТЬ статью
3
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.