Экс-директор новосибирской фирмы, похитивший 45 миллионов у «Красмаша», просится на свободу

Новосибирский суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Збоева, бывшего генерального директора ООО «МетаКуб». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Збоева признали виновным в особо крупном мошенничестве по части 7 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, в 2021 году его компания заключила четыре контракта с красноярским предприятием «Красмаш», входящим в госкорпорацию «Роскосмос». Фирма обязалась поставить оборудование, но товар не соответствовал условиям договоров. Ущерб оценили в сумму свыше 45 миллионов рублей.

В 2024 году суд приговорил экс-директора к четырём годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима в Новосибирске.

Ходатайство об УДО рассмотрят 26 марта.

ООО «МеталКуб» основано в 2014 году, занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. Збоев возглавил компанию в 2021-м.