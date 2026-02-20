Когда закончится Масленица в 2026 году

Традиционно Масленица длится неделю.

В 2026 году Масленица началась 16 февраля. Первые три дня, в этом году – с 16 по 18 февраля, называются Узкой Масленицей, а последние четыре – Широкой Масленицей. Так праздничная неделя прощания с зимой продлится до 22 февраля включительно.

Напомним, что Масленица изначально была языческим праздником. Блины символизировали солнце, которому славяне поклонялись в эту неделю, чтобы задобрить светило и попросить о хорошем урожае.

До принятия христианства Масленицу праздновали позже, но после праздник пришлось сдвинуть, чтобы он не совпадал с Великим постом. Так масленицу принято отмечать в последнюю неделю перед православным периодом очищения.

В Новосибирске юрист Карякин напомнил о штрафах до 400 000 за сжигание чучела на Масленицу.