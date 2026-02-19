В Новосибирске юрист Карякин напомнил о штрафах до 400 000 за сжигание чучела на Масленицу

Традиция сжигать чучело Масленицы зародилась в дохристианские времена и жива в России до сих пор. Тем не менее, этот обряд может обернуться штрафом до 2 миллионов рублей, если не соблюдать правила пожарной безопасности. Об этом Сиб.фм рассказал юрист Демьян Карякин.



«Запрета на сожжение чучела конечно нет. Если в процессе были нарушения правил пожарной безопасности, особенно повлекшие ущерб, законом предусмотрено взыскание», — объяснил юрист.



По словам Карякина, размер штрафа зависит от многих факторов.



«Если нарушителем является физическое лицо — штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. Выше штраф для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей», — заявил эксперт.



Для ИП размер взыскания ещё больше — от 40 до 60 тысяч рублей.



«Самый крупный штраф за нарушение правил пожарной безопасности грозит юридическим лицам. Он составляет от 300 до 400 тысяч рублей», — добавил Демьян Карякин.



Тем не менее, подобный размер штрафов предусмотрен в случае, если нарушения не повлекли за собой ущерб.



«Если из-за ваших действий, то есть сжигания чучела, кто-то по пострадал, что-то загорелось, то вы, как физическое лицо, получите штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей», — уточнил Карякин.



Должностным лицам в такой ситуации придется заплатить от 80 до 100 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям — от 90 до 110.



«Штраф для юрлиц может доходить до 800 тысяч рублей», — рассказал юрист.

Он также подчеркнул, что в некоторых случаях штрафа можно избежать. Например, если нарушение правил пожарной безопасности было замечено впервые, провинившийся может отделаться предупреждением.



«Конечно, если были жертвы, наказание будет куда серьёзнее. Возможно, придется выплатить штраф до 2 миллионов рублей. Для организаций может быть приостановка деятельности на срок до 3 месяцев», — объяснил Карякин.



Также есть риск попасть под статью 118 Уголовного Кодекса — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



«За это грозит штраф или лишение свободы на срок до 4 лет», — рассказал эксперт.