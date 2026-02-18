В Новосибирске реконструкция Загородного коллектора идёт по графику: мэр Кудрявцев оценил ход работ

Реконструкция Загородного коллектора Горводоканала выполнена на три четверти. Из двух линий трубопровода одна отремонтирована полностью, вторая – на половину. Стратегически важный объект коммунальной системы города сегодня посетил мэр Максим Кудрявцев.

«Загородный коллектор – это сложное гидротехническое сооружение, которое обеспечивает утилизацию сточных вод не только из Новосибирска, но и из городов, прилегающих к его границе. Важно поддерживать его в исправном состоянии, потому что город растёт, развиваются микрорайоны, прибывает население. За годы эксплуатации элементы коллектора пришли в ненормативное состояние, и с 2020 года ведётся его поэтапная реконструкция. Правая нитка была отремонтирована ранее, сейчас работы ведутся на левом трубопроводе. Горводоканал выполняет реконструкцию за счёт собственных средств и своими силами, у предприятия есть специалисты, технические средства и компетенции для того, чтобы в полной мере провести эту работу», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Коллектор Загородный, расположенный вблизи дачного посёлка Кудряшовского, выполняет транспортировку всех стоков от Новосибирска, Бердска, Оби и других муниципальных образований к очистным сооружениям. В среднем за сутки по нему проходит около 450 тыс. кубометров сточных вод.

Коллектор представляет собой две самотечные линии трубопроводов протяженностью по 4,7 км. Первая линия диаметром 2500 мм была введена в эксплуатацию в 1973 году, вторая диаметром 2400 мм – в 1995 году.

В 2020 году МУП «Горводоканал» в рамках инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2025–2029 годы приступило к реконструкции коллектора. В период с 2020 по 2022 год была обновлена первая линия, а с 2025 года работы ведутся на второй линии. В 2025 году отремонтирован 1341 метр трубопровода.

Реконструкция производится только в зимний период – с ноября по март, когда приток сточных вод минимальный. Работы выполняются методом «труба в трубу»: внутри существующего железобетонного коллектора диаметром 2400 мм прокладывают стеклокомпозитные трубы диаметром 2200 мм с заполнением межтрубного пространства бетонной смесью.

«Мы стоим на переломной точке – восстановлена практически половина протяжённости правой нитки Загородного коллектора. До конца марта мы завершим этот этап и начнем готовиться к следующему. В течение ближайших двух зим полностью завершим реконструкцию. После этого мы сможем с уверенностью сказать, что пропуск стоков для дальнейшей очистки надёжно обеспечен на многие десятилетия вперёд. Для реконструкции мы используем стеклопластик, который не подвергается воздействиям газов, образующихся в коллекторе. На других участках подобные трубы мы эксплуатируем более 20 лет, нареканий нет», ­– отметил директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

Следующий этап реконструкции Загородного коллектора начнется в ноябре 2026 года: определен участок протяженностью 534 метра.