Масленица в 2026 году: точные даты и традиции праздника

Масленичная неделя — один из самых любимых и весёлых праздников в русской традиции. Она начинается за неделю до Великого поста и в церковном календаре именуется Сырной седмицей.

В 2026 году Масленица пройдёт с 16 по 22 февраля. Даты каждый год меняются, так как привязаны к Пасхе. Завершающее воскресенье, 22 февраля, считается кульминацией торжества, когда провожают зиму, сжигают чучело и просят друг у друга прощения.

Название праздника прямо указывает на главный продукт – масло, которое символизирует достаток и праздничное изобилие. А ещё один из обязательных атрибутов праздника – блины. Круглые и золотистые, они олицетворяют солнце. Использовались и различные начинки – от творога и сметаны до рыбы, икры и грибов. Считалось, чем богаче стол, тем удачнее сложится год.

Один из главных обрядов Масленицы – сжигание чучела, которое мастерили в первый день недели. В воскресенье его торжественно сжигали, а пепел развеивали над полями как символ очищения и будущего плодородия. В древности в этом видели проводы зимы, а в христианской традиции – избавление от старого перед началом поста.

Непременными атрибутами праздника становились ряженые, кулачные бои и перетягивание каната. Переодевания когда-то носили охранительный смысл, а состязания символизировали борьбу зимы и весны. Водили на Масленицу и хороводы, подражая движению солнца, пели обрядовые песни, призывая тепло.

Особой популярностью пользовались гадания на блинах. Ровный и румяный сулил счастье, с дырками – перемены, а обладателя подгоревшего угощения ждали испытания.

Незамужние девушки в эти дни клали блин под подушку, чтобы увидеть вещий сон, поджигали нитку, наблюдая за её горением, или выходили на улицу гадать по следам на снегу. Считалось, если утром первым обнаружится мужской след, быть в скором времени свадьбе.

Особое место на масленичной недели занимает Прощёное воскресенье – последний день Масленицы, когда принято просить прощения, посещать кладбища, а вечером сжигать чучело и прощаться с праздником до следующего года.