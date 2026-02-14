Где посмотреть Олимпиаду-2026: кто покажет бесплатно прямые эфиры

Права на трансляцию зимних Олимпийских игр, которые проходят в Италии, в России получил стриминговый сервис Okko. Об этом стало известно из официальных сообщений в соцсетях платформы.

Okko будет единственным вещателем, который покажет соревнования в прямом эфире и предоставит зрителям доступ к контенту со всех олимпийских объектов. Как рассказали в сервисе, просмотр Игр является бесплатным для всех пользователей. Зрители смогут выбирать любой вид спорта, а также переключать звуковые дорожки – смотреть трансляции как с комментаторами, так и без них.

По словам министра спорта Михаила Дегтярёва, в эфир попадут церемонии открытия и закрытия Олимпиады, все спортивные дисциплины, включая финалы. Доступ к трансляциям доступен как в режиме реального времени, так и в записи.

«Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна», — цитирует Дегтярёва РБК.

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа добавил, что платформа готовит для зрителей альтернативные аудиодорожки, обзоры самых ярких моментов, новостные выпуски, аналитические программы, интервью с участниками и репортажи с места событий.

Ранее Сиб.фм писал о том, что внук известного новосибирского тренера Валерия Малинина Илья стал главным фаворитом Олимпиады‑2026 в мужском одиночном катании.