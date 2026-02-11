Внук новосибирца фигурист Илья Малинин стал одной из сенсаций Олимпиады-2026

Олимпийское золото американца Ильи Малинина имеет сибирские корни. Спортсмен, который уже принес сборной США золото в командном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Милане, является внуком известного новосибирского тренера Валерия Малинина.

Илья – сын фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших Узбекистан на многих крупнейших соревнованиях, в том числе и на Олимпиадах 1998 и 2002 годов. После завершения карьеры они переехали в США, где стали тренерами. Их главным воспитанником оказался собственный сын. Важную роль в становлении спортивной династии сыграл дед Ильи, Валерий Малинин, который до сих пор живет в Новосибирске.

По словам Валерия Малинина, секрет прыжка его внука, четверного акселя, который тот выполнил первым в истории, кроется не в чем-то сверхъестественном.

«Был у нас разговор с Таней на эту тему. Ей пишут, спрашивают, что они делают такого особенного. Она отвечает просто: работаем так, как нас учили в Советском Союзе. Знания, которые получили Рома и Таня, они перенесли на воспитание Ильи. Ничего такого сверхъестественного не было — все как учили в СССР», — приводит слова Валерия Малина Sport24.

