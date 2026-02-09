82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 07:16
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 77.65 | eur 92.01
вчера 22:40
общество

Новосибирский бизнесмен пронёс российский флаг на Олимпиаду в Италии

Фото: Сиб.фм / «Нате! Олимпиада 2026» / «СЭ» Олимпийский
На церемонии открытия Олимпийских игр‑2026 в Милане привлек внимание житель Новосибирска Евгений Бурденюк, который развернул российский флаг на трибуне.

Очевидцы отмечают, что стюард заметил флаг, но вмешиваться не стал.

На полотнище была надпись «Лыжная команда Похвистнево» — родной город Евгения в Самарской области. Информацию подтвердил телеграм‑канал «Нате! Олимпиада 2026».

Евгений переехал в Новосибирск ещё школьником, в девятом классе, здесь окончил гимназию и университет. Позже он занялся бизнесом: сначала открыл точку по продаже кур‑гриль, а со временем возглавил несколько десятков компаний.

Игорь Кириченко
Журналист

