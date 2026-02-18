82.76% -1.2
сегодня 17:00
общество

Рак простаты в Новосибирской области: 1383 новых случая за год

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В 2025 году в регионе выявили 1383 новых случая рака предстательной железы. Это заболевание остаётся самым распространённым онкологическим диагнозом среди мужчин, сообщили в пресс-службе областного Минздрава по итогам конференции ко Дню онколога.

Хорошая новость: три четверти случаев (75%) обнаружили на I–II стадиях, когда лечение даёт наилучшие результаты. Однако проблема в том, что болезнь долгое время протекает бессимптомно, поэтому врачи делают ставку на раннюю диагностику.

Мужчинам в возрасте 45–65 лет рекомендуют раз в два года сдавать анализ на простатспецифический антиген (ПСА) в рамках диспансеризации. При подозрении на рак назначают пальцевое исследование и МРТ с контрастом. Если опухоль локализована, пациенту показано радикальное лечение. При метастазах применяют системную лекарственную терапию.

Кристина Уколова
Журналист

