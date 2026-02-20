Куда улететь из Новосибирска в 2026 году: направления и цены

Эксперт Жанна Четверикова, директор «Академии Туризма» и представитель Pegas Touristik, рассказала «МК в Новосибирске», куда можно улететь напрямую из Толмачёво, сколько это стоит и почему бронировать туры нужно уже сейчас.

Из Новосибирска доступны прямые рейсы в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Гоа (Индия) и Китай, а также в ряд стран СНГ. Однако эксперт предупреждает: чтобы отдых не ударил по карману, о бронировании стоит задуматься заранее.

Весенние каникулы и майские: горячий спрос

Школьные каникулы — традиционно пиковый сезон. Таиланд и Вьетнам на весну уже почти разобраны, цены держатся высоко. Тем, кто планирует отдых на осенние каникулы 2026 года, лучше поторопиться с выбором.

На майские праздники уже есть конкретные предложения:

Турция («всё включено», 6 ночей) — от 49 900 рублей на человека;

Таиланд (завтраки, 6 ночей) — от 68 000 рублей на человека;

ОАЭ (завтраки) — в среднем 8 430 рублей за ночь.

Цены могут меняться в зависимости от категории отеля, питания и экскурсий.

Лето: время раннего бронирования

На летний сезон действуют акции раннего бронирования, которые позволяют зафиксировать цену и гарантировать место в лучших отелях. Вот несколько вариантов:

Вьетнам (завтраки, 9 ночей) — от 74 200 рублей на человека;

Турция («всё включено», 10 ночей) — от 75 120 рублей;

Египет («всё включено», 10 ночей) — от 75 600 рублей.

Спрос растёт, и самые выгодные предложения уходят первыми. Планировать отпуск лучше прямо сейчас.