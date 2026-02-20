82.76% -1.2
Психолог посоветовал не позволять мужчине жить в своей квартире

Фото: Сиб.фм
Некоторые мужчины без собственной недвижимости съезжаются с девушками, чтобы не снимать свое жилье.

Позволять мужчине жить в своей собственной квартире – большой риск, считает психолог Эльвира Жданова. Об этом рассказали NEWS.ru.

По мнению эксперта, в случае расставания бывший возлюбленный требовать вернуть ему средства, вложенные в недвижимость, такие как расходы на покупку мебели или ремонт. По этой причине девушкам следует взвешенно принимать решение, пускать ли мужчину в дом.

Жданова подчеркнула, что нужно помнить о таких рисках, как попытки отсудить квартиру на основании вложений в ремонт. Также существует вероятность «нарваться» на не имеющего недвижимости мужчину, который стремится быстрее съехаться с девушкой, чтобы не пришлось снимать квартиру.

