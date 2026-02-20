Сваха Карасева предупредила девушек о сбегающих со свиданий мужчинах

«Тарелочников» среди современных мужчин становится всё больше.

Сейчас среди мужчин набирает обороты «мода» есть за счет девушки на первом свидании, рассказала сваха Галина Карасева в беседе с NEWS.ru. Она объяснила, что такие ухажеры создают образ состоятельных мужчин, но позже сбегают посреди встречи, вынуждая девушку закрыть счет.

По словам свахи, оптимальный вариант – раздельный счет на первом свидании. Также Карасева рекомендует идти в заведения, чей ценник для девушки приемлем, так как ей следует оплатить свою еду самостоятельно.

Сваха убеждена, что вычислить «тарелочника» вполне реально – тревожным сигналом должны стать рассказы кавалера о богатстве, открытии бизнеса и прочих вещах, которые подчеркивают его состоятельность.