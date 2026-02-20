В Новосибирске будут судить мужчину за татуировку с запрещённым знаком

Житель Новосибирска предстанет перед судом за публичную демонстрацию запрещённой символики. Поводом стала татуировка в виде восьмиконечной звезды с лучами, которую он показывал в соцсетях и общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ранее сибиряка уже привлекали к административной ответственности за публикацию изображений с символикой международного движения, признанного экстремистским и запрещённого в России. Однако это не остановило мужчину: в апреле и июле прошлого года он снова выложил фото, где татуировка на кисти левой руки была отчётливо видна. Кроме того, он не скрывал её и в одном из сетевых магазинов.

Экспертиза подтвердила, что изображение относится к символике запрещённой организации.