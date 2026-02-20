82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 14:01
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 12:00
общество

В Новосибирске будут судить мужчину за татуировку с запрещённым знаком

Фото: Сиб.фм
Житель Новосибирска предстанет перед судом за публичную демонстрацию запрещённой символики. Поводом стала татуировка в виде восьмиконечной звезды с лучами, которую он показывал в соцсетях и общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ранее сибиряка уже привлекали к административной ответственности за публикацию изображений с символикой международного движения, признанного экстремистским и запрещённого в России. Однако это не остановило мужчину: в апреле и июле прошлого года он снова выложил фото, где татуировка на кисти левой руки была отчётливо видна. Кроме того, он не скрывал её и в одном из сетевых магазинов.

Экспертиза подтвердила, что изображение относится к символике запрещённой организации.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
