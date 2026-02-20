В Новосибирске названы даты выходных в честь 23 февраля и 8 Марта

Последняя неделя февраля порадует новосибирцев коротким графиком: День защитника Отечества в этом году выпал на понедельник, 23 февраля. Согласно производственному календарю, этот день объявлен нерабочим. Таким образом, рабочая неделя начнётся только 24 февраля и завершится 27-го числа.

Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье. Выходной перенесут на понедельник, 9 марта. Следующая рабочая неделя тоже будет короткой.

Всего в производственном календаре на 2026 год значатся следующие праздничные дни:

1–8 января — новогодние каникулы,

7 января — Рождество,

23 февраля — День защитника Отечества,

8 марта — Международный женский день,

1 мая — Праздник Весны и Труда,

9 мая — День Победы,

12 июня — День России,

4 ноября — День народного единства.

Майские выходные будут короткими. 1 мая выпадает на пятницу, поэтому переносов не будет — отдыхаем 1, 2 и 3 мая. День Победы в этом году выпадает на субботу, выходной перенесут на понедельник, 11 мая.