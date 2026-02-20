В Новосибирске проверят торговые сети после повышения цен на огурцы

ФАС России начала проверку крупнейших федеральных торговых сетей после резкого роста цен на огурцы.

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства, пишет «АиФ-Новосибирск».

Подорожание зафиксировано не только в Новосибирской области, но и в других регионах. По данным «Руспродсоюза», самые высокие цены отмечены в Норильске — более 1000 рублей за килограмм с учётом северного коэффициента. В Новосибирске стоимость в отдельных магазинах превышает 700 рублей. По информации Росстат, в январе 2026 года огурцы подорожали на 32,7%, однако в середине февраля рост замедлился до 0,9%.

Антимонопольная служба запросила у сетей данные о закупочных и розничных ценах, а также об объёмах закупки и продаж. После анализа ведомство примет решение о возможных мерах реагирования.