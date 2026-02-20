82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 07:48
пробки
5/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 07:48
пробки
5/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 06:07
общество

В Новосибирске проверят торговые сети после повышения цен на огурцы

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

ФАС России начала проверку крупнейших федеральных торговых сетей после резкого роста цен на огурцы.

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства, пишет «АиФ-Новосибирск».

Подорожание зафиксировано не только в Новосибирской области, но и в других регионах. По данным «Руспродсоюза», самые высокие цены отмечены в Норильске — более 1000 рублей за килограмм с учётом северного коэффициента. В Новосибирске стоимость в отдельных магазинах превышает 700 рублей. По информации Росстат, в январе 2026 года огурцы подорожали на 32,7%, однако в середине февраля рост замедлился до 0,9%.

Антимонопольная служба запросила у сетей данные о закупочных и розничных ценах, а также об объёмах закупки и продаж. После анализа ведомство примет решение о возможных мерах реагирования.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.