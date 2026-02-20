82.76% -1.2
сегодня 07:43
работа

В Новосибирске создадут 1,5 тысячи рабочих мест на территории бывшего завода «Сибсельмаш»

Фото: Сиб.фм / freepik.com
До конца 2026 года на площадках обанкротившегося предприятия «Сибсельмаш» в Новосибирске планируется создать около 1,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов.

Инвестором проекта выступает научно‑производственное объединение «Курганприбор», которое уже вложило в развитие территории несколько миллиардов рублей. Запуск производства будет проходить поэтапно. В настоящее время продолжаются процедуры переоформления имущества, а также ряд судебных разбирательств.

Ранее имущество завода пытались распродать, однако сделка была отменена после вмешательства Минпромторга. В мае 2025 года «Курганприбор» выиграл торги по приобретению активов «Сибсельмаш‑спецтехника». Процесс банкротства предприятия завершился только в прошлом году.

Александр Борисов
журналист

