В Новосибирске запретят использование иностранных слов с 1 марта

С марта 2026 года в Новосибирске вступают в силу новые требования к публичной информации. Федеральный закон, принятый в 2025 году, устанавливает приоритет русского языка на вывесках, в наружной рекламе, указателях и других материалах, доступных горожанам.

Под запрет попадают иностранные слова и англицизмы, которые не зафиксированы в нормативных словарях Российской академии наук. Это значит, что популярные формулировки вроде sale, beauty, kids, club, casual придётся заменять русскоязычными аналогами.

Контролировать исполнение закона будет региональное управление Федеральной антимонопольной службы.