сегодня 14:05
общество

В Новосибирске запретят использование иностранных слов с 1 марта

Фото: Сиб.фм / pixabay
С марта 2026 года в Новосибирске вступают в силу новые требования к публичной информации. Федеральный закон, принятый в 2025 году, устанавливает приоритет русского языка на вывесках, в наружной рекламе, указателях и других материалах, доступных горожанам.

Под запрет попадают иностранные слова и англицизмы, которые не зафиксированы в нормативных словарях Российской академии наук. Это значит, что популярные формулировки вроде sale, beauty, kids, club, casual придётся заменять русскоязычными аналогами.

Контролировать исполнение закона будет региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Кристина Уколова
Журналист

