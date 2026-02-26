82.76% -1.2
сегодня
26 февраля, 13:35
пробки
4/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.46 | eur 90.32
сегодня 11:25
общество

Гарри Поттер под вопросом: в России с 1 марта вводят запрет на «вредное» кино

Фото: Сиб.фм / freepik.com
С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Документ обязывает владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей с крупной аудиторией блокировать такой контент в течение суток после требования Роскомнадзора. Решения о нарушениях будет принимать Минкультуры на основе экспертной оценки.

«Это понятные и разделяемые всем нашим народом ценности, которые мы обязаны защищать», — глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова , напомнив об указе президента Nº 809.



Хотя официальный список запрещенных картин еще не утвержден, в СМИ и общественных обсуждениях уже появлялись гипотетические примеры фильмов, которые могут попасть под новые правила. Среди них называли сериал «Слово пацана», а также зарубежные франшизы — «Гарри Поттер» и «Игра престолов» — из-за возможных элементов пропаганды чайлдфри, сообщает
kino.rambler.ru.

Основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения станет дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей или их отрицание.

Александр Борисов
журналист

