Гарри Поттер под вопросом: в России с 1 марта вводят запрет на «вредное» кино

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.



Документ обязывает владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей с крупной аудиторией блокировать такой контент в течение суток после требования Роскомнадзора. Решения о нарушениях будет принимать Минкультуры на основе экспертной оценки.





«Это понятные и разделяемые всем нашим народом ценности, которые мы обязаны защищать», — глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова , напомнив об указе президента Nº 809.





Хотя официальный список запрещенных картин еще не утвержден, в СМИ и общественных обсуждениях уже появлялись гипотетические примеры фильмов, которые могут попасть под новые правила. Среди них называли сериал «Слово пацана», а также зарубежные франшизы — «Гарри Поттер» и «Игра престолов» — из-за возможных элементов пропаганды чайлдфри, сообщает

kino.rambler.ru.

Основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения станет дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей или их отрицание.