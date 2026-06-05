Автомобиль влетел в столб и загорелся на Ипподромской в Новосибирске утром 5 июня

Ранним утром 5 июня в Центральном районе Новосибирска произошло серьёзное ДТП с возгоранием.

На улице Ипподромской автомобиль Renault Logan врезался в опору, предположительно, электрического столба, после чего машина загорелась. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 07:24. Первые пожарные расчёты прибыли на место уже через восемь минут, в 07:32. С огнём справились оперативно: в 07:34 пожар локализовали, а спустя минуту, в 07:35, объявили ликвидацию открытого горения. Полностью потушить автомобиль удалось в 07:46. Пострадавшего водителя доставили во вторую городскую больницу. На месте работали пять человек личного состава и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что шесть семей остались без жилья после крупного пожара под Новосибирском.