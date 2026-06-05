82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 13:38
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 13:38
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 11:40
общество

Автомобиль влетел в столб и загорелся на Ипподромской в Новосибирске утром 5 июня

Фото: Сиб.фм / МЧС Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Ранним утром 5 июня в Центральном районе Новосибирска произошло серьёзное ДТП с возгоранием.

На улице Ипподромской автомобиль Renault Logan врезался в опору, предположительно, электрического столба, после чего машина загорелась. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 07:24. Первые пожарные расчёты прибыли на место уже через восемь минут, в 07:32. С огнём справились оперативно: в 07:34 пожар локализовали, а спустя минуту, в 07:35, объявили ликвидацию открытого горения. Полностью потушить автомобиль удалось в 07:46. Пострадавшего водителя доставили во вторую городскую больницу. На месте работали пять человек личного состава и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что шесть семей остались без жилья после крупного пожара под Новосибирском.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.