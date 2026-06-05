Бесплатное такси для участников СВО запустили в Новосибирске через мессенджер MAX

В Новосибирской области заработал сервис бесплатного такси для участников специальной военной операции.

Его запустили прямо в мессенджере MAX через специальный чат-бот. Маломобильные бойцы могут подать заявку на специализированный транспорт. Проект создан в рамках программы «Герои Новосибири» и работает при поддержке правительства региона.

Система действует по принципу «одного окна» и собирает все направления помощи военнослужащим в одном месте. Заявки обрабатываются автоматически, что экономит время и делает сервис максимально удобным. С начала года через него уже выполнили 350 поездок. Для перевозок используют автопарк из четырёх специально оборудованных машин. В перечень услуг входят бесплатная подача автомобиля, помощь при посадке и высадке, доставка к социально значимым объектам, а также приоритетное обслуживание в медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирска меняют правила для соцтакси: кому и куда можно будет ездить.