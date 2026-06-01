Власти Новосибирска меняют правила для соцтакси: кому и куда можно будет ездить

В Новосибирске завершается временный режим работы службы социального сопровождения. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 1 июня текущего года вступают в силу новые правила предоставления услуги «Социальное такси».

Теперь перевозки будут организованы в двух форматах. Первый — строго по расписанию, он ориентирован на пациентов, которым требуется заместительная почечная терапия. Второй формат — по предварительным заявкам, им смогут воспользоваться дети-инвалиды с тяжелыми ограничениями, взрослые с первой и второй группами инвалидности, испытывающие трудности с передвижением, а также ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, в список включены получатели пожизненной ренты от мэрии и жители специального дома «Ветеран».

В мэрии уточнили, что спектр поездок строго ограничен ключевыми социальными объектами. Машину можно будет вызвать до больниц, учреждений соцзащиты и бюро медико-социальной экспертизы, реабилитационных центров и санаториев по путевкам. Допускается также трансфер на железнодорожные вокзалы и в аэропорт, но лишь при условии наличия на руках проездного билета.

Горожан отдельно предупредили о необходимости переоформить документы. В администрации пояснили, что если заявитель не успеет обновить бумаги в переходный период, подача услуги для него будет временно приостановлена до момента включения в актуальный реестр получателей. Для обновления данных новосибирцам необходимо лично обратиться в социальный многофункциональный центр по месту жительства.

