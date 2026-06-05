Дождь и похолодание до +23 градусов придут в Новосибирск к 12 июня

Жителям Новосибирска не стоит рассчитывать на солнечную погоду в День России. По данным погодного сервиса Яндекса, после аномальной жары в город вернутся дожди, а температура воздуха опустится до +23...+24 градусов.

Зной начнёт постепенно отступать уже с понедельника, 8 июня. В первый день рабочей недели столбики термометров покажут +27 градусов, а ночью похолодает до +19. Во вторник, 9 июня, небо затянут тучи, но осадков пока не ожидается. Среда, 10 июня, ещё порадует теплом — воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Перелом наступит в четверг, 11 июня. Вместе с дождями в город вернётся прохлада, и дневная температура не поднимется выше +26 градусов. К выходным столбики термометров поползут вниз и зафиксируются на отметке в +23 градуса. В субботу, 12 июня, дождь зарядит на несколько дней подряд.

Ранее сообщалось, что новосибирское ТСЖ «Коперник» приютило выпавшего из гнезда птенца сороки.