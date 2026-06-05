82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 17:48
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 17:48
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 16:00
общество

Дождь и похолодание до +23 градусов придут в Новосибирск к 12 июня

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Жителям Новосибирска не стоит рассчитывать на солнечную погоду в День России. По данным погодного сервиса Яндекса, после аномальной жары в город вернутся дожди, а температура воздуха опустится до +23...+24 градусов.

Зной начнёт постепенно отступать уже с понедельника, 8 июня. В первый день рабочей недели столбики термометров покажут +27 градусов, а ночью похолодает до +19. Во вторник, 9 июня, небо затянут тучи, но осадков пока не ожидается. Среда, 10 июня, ещё порадует теплом — воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Перелом наступит в четверг, 11 июня. Вместе с дождями в город вернётся прохлада, и дневная температура не поднимется выше +26 градусов. К выходным столбики термометров поползут вниз и зафиксируются на отметке в +23 градуса. В субботу, 12 июня, дождь зарядит на несколько дней подряд.

Ранее сообщалось, что новосибирское ТСЖ «Коперник» приютило выпавшего из гнезда птенца сороки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.