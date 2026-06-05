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общество

Двенадцать спасателей с собаками подтвердили готовность к поиску людей под Новосибирском

Фото: Сиб.фм / МЧС Новосибирской области
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В Новосибирской области на базе Сибирского спасательного центра МЧС России завершились испытания кинологических расчётов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Двенадцать спасателей вместе со своими собаками на протяжении недели доказывали профессиональное мастерство и готовность к выездам на реальные поиски людей. Экспертная комиссия оценивала участников по трём этапам. В программу вошли послушание и ловкость служебных собак, поиск условного пострадавшего в природной среде, а также обнаружение человека под завалами с участием статистов.

При подведении итогов комиссия обращала внимание сразу на несколько показателей. Среди них — скорость обнаружения цели, точность обозначения местонахождения, управляемость и послушание животного. Отдельно оценивали слаженность работы кинолога и собаки, а также устойчивость к внешним раздражителям: шуму, посторонним запахам и присутствию других собак.

Ранее сообщалось, что спасатели МАСС спасли сапбордиста, которого унесло течением на 400 метров от берега.

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Кристина Уколова
Журналист

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