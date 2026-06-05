Появились подробности о жизни и карьере умершего основателя СибАГС Евгения Бойко

Появились подробности биографии первого директора и основателя Сибирской академии государственной службы Евгения Бoйко, который скончался 4 июня на 75-м году жизни. О его смерти ранее сообщили в пресс-службе вуза.

Евгений Александрович окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета. С 1973 года он начал преподавать в Новосибирской высшей партийной школе. Поворотным моментом в карьере стал 1991 год, когда правительство РСФСР приняло решение о создании Сибирского кадрового центра. Возглавить новое учреждение доверили именно Бoйко. Под его руководством в 1995 году центр преобразовали в Сибирскую академию государственной службы, а в 2010-м вуз вошёл в состав Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. В общей сложности Евгений Бoйко руководил вузом более двадцати лет.

В самом университете подчеркнули, что Евгений Александрович был не просто талантливым организатором и педагогом, но и мудрым наставником, вдохновлявшим коллег и учеников на новые свершения. Его преданность делу, профессионализм и дальновидность определили траекторию развития вуза на десятилетия вперёд.

Ранее сообщалось, что умер основатель Сибирской академии госслужбы Евгений Бoйко.