Умер основатель Сибирской академии госслужбы Евгений Бойко

В Новосибирске скончался Евгений Александрович Бoико, который более двух десятилетий возглавлял ведущий вуз по подготовке управленцев. О его смерти сообщили в пресс-службе Сибирского института управления РАНХиГС.

Евгений Боико окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета. Его учителем был знаменитый академик Аганбегян. С 1973 года он сам встал за кафедру и начал преподавать в Новосибирской высшей партийной школе. В 1991 году правительство РСФСР приняло решение о создании Сибирского кадрового центра. Его первым директором назначили именно Боико. Через четыре года центр вырос в Сибирскую академию государственной службы а в 2010 году вуз вошёл в состав Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Под его руководством СибАГС превратилась в крупный образовательный и научный центр. Академия открыла сеть филиалов по всему Сибирскому федеральному округу и наладила партнёрство с зарубежными коллегами. В 2001 году вуз получил статус головного по специальности «Государственное и муниципальное управление» в округе. Боико также лично участвовал в создании программ повышения квалификации для госслужащих. Он выстроил целую систему переподготовки действующих руководителей и помогал выпускникам находить места в органах власти. Коллеги и ученики запомнили Евгения Александровича как мудрого наставника и талантливого организатора.

Ранее сообщалось, что сооснователь независимого телевидения НТН Александр Лондон умер в Новосибирске.