сегодня 14:18
общество

Сооснователь независимого телевидения НТН Александр Лондон умер в Новосибирске

В Новосибирске первого июня скончался известный медиаменеджер Александр Лондон, которого многие знали как Алика Лондона.

О его смерти журналистам НГС сообщил племянник Алексей Савенко. Причиной стало онкологическое заболевание. Дата прощания пока не определена.

Александру Лондону было 58 лет. Он вошёл в историю новосибирской журналистики как сооснователь независимого телевидения НТН. Этот канал в своё время стал заметным явлением в медиапространстве региона. В 2018 году от продолжительной болезни умер его брат Яков Лондон, стоявший у истоков телеканала. Теперь не стало и второго брата.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске умер сын Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова.

