сегодня 16:24
проиcшествия

В Новосибирске умер сын Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова

Фото: Сиб.фм / Центр истории развития Ленинского района
В Новосибирске скончался Владимир Бакуров — сын Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова. О его смерти сообщил Центр истории развития Ленинского района.

В организации рассказали, что Владимир Бакуров много лет помогал сохранять память о героях Великой Отечественной войны. Он передавал в Центр редкие материалы, документы и личные воспоминания об отце.

Коллеги и друзья отметили, что для Владимира Бакурова эта работа стала делом всей жизни. В Центре подчеркнули, что именно благодаря таким людям история остаётся живой и не превращается только в архивные записи.

Также в организации выразили соболезнования родным и близким умершего.

Дмитрий Бакуров был известным советским офицером-артиллеристом и полковником. Звание Героя Советского Союза он получил в 1943 году за подвиг при форсировании Днепра. Во время одной из операций его батарея первой переправилась на занятый немцами берег и удерживала плацдарм до подхода основных сил.

После войны Дмитрий Бакуров жил в Новосибирске. Он активно занимался общественной работой и военно-патриотическим воспитанием молодёжи. В 2013 году ему присвоили звание почётного жителя города.

Игорь Кириченко
Журналист

