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общество

Трассу Здвинск — Барабинск начали ремонтировать в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм
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В Новосибирской области дорожники приступили к ремонту участка трассы Здвинск — Барабинск. Работы развернулись возле села Дунаевка на отрезке с 70-го по 72-й километр. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет два километра. Главная задача подрядчиков — устранить пучинообразования которые разрушают дорожное полотно. Для этого старый асфальт полностью снимут а вместо него уложат два новых слоя: выравнивающий и финишный из усиленной смеси. Все работы планируют закончить осенью текущего года. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные ограничения которые действуют на этом отрезке.

Ранее сообщалось, что 5 июня пассажиры новосибирского метро смогут проехать бесплатно, если прочитают Пушкина.

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Кристина Уколова
Журналист

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