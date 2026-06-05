Трассу Здвинск — Барабинск начали ремонтировать в Новосибирской области

В Новосибирской области дорожники приступили к ремонту участка трассы Здвинск — Барабинск. Работы развернулись возле села Дунаевка на отрезке с 70-го по 72-й километр. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет два километра. Главная задача подрядчиков — устранить пучинообразования которые разрушают дорожное полотно. Для этого старый асфальт полностью снимут а вместо него уложат два новых слоя: выравнивающий и финишный из усиленной смеси. Все работы планируют закончить осенью текущего года. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные ограничения которые действуют на этом отрезке.

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