В Новосибирске задержали мужчину, натравившего пса на прохожего на улице Виктора Уса

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в нападении и натравливании собаки на прохожих на улице Виктора Уса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что инцидент произошёл 1 июня в Акатуйском жилмассиве. По данным следствия, пьяный местный житель выгуливал собаку без поводка и намордника. Во время прогулки его пёс набросился на другое животное – маленькую собачку.

Очевидец сделал владельцу пса замечание, однако реакция оказалась неадекватной. Мужчина повёл себя агрессивно, нанёс заступившемуся гражданину телесные повреждения, а затем натравил на него свою собаку. После подозреваемый покинул место происшествия. Пострадавший был госпитализирован.

Следователем отдела полиции №8 «Кировский» было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний уроженец Томской области. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

Ранее Сиб.фм подробно писал об этом происшествии.