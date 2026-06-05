В Новосибирской области продолжается набор в мобилизационный резерв для защиты важных объектов

В Новосибирской области продолжается набор граждан в мобилизационный людской резерв. В региональном правительстве пояснили, что инициатива проводится строго в рамках федерального законодательства и не имеет отношения к частичной или общей мобилизации. Главная задача резервистов — обеспечение защиты критически важных объектов.

К службе привлекают мужчин, которые уже прошли армейскую службу и признаны годными по здоровью. Основное преимущество такого формата — возможность совмещать военную подготовку с гражданской карьерой. Резервисты обязаны посещать регулярные сборы продолжительностью от двух до шести месяцев в году. На этот период за ними полностью сохраняется рабочее место, а также выплачивается средний заработок от работодателя. Дополнительно Министерство обороны начисляет денежное довольствие в зависимости от звания и должности.

Подготовка личного состава проходит непосредственно на территории региона. Одной из ключевых площадок стало Новосибирское высшее военное командное училище. Программа обучения включает огневую инженерную и тактическую подготовку под руководством инструкторов Минобороны. Возрастные рамки для заключения контракта довольно широкие: до 52 лет для рядовых и сержантов, до 57 лет для младших офицеров, и до 62 лет для старшего офицерского состава.

Ранее сообщалось, что СВО может завершиться до конца суток.