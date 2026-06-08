Кадровые перестановки в правительстве Новосибирской области: кто такой Юрий Петухов и почему его уволил губернатор

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 8 июня на оперативном совещании правительства региона объявил об увольнении первого заместителя Юрия Петухова. Он также сообщил, что обязанности, которые исполнял Петухов, будут распределены между остальными замами.

Отставке предшествовали события, привлекшие внимание общественности. 4 июня появилась информация о возможном задержании Петухова в Москве, а также о возбуждении в отношении него уголовного дела. Официальные структуры эти сведения пока не подтвердили, всё пока остаётся на уровне слухов. Однако уже утром 5 июня фамилия чиновника исчезла с официального сайта администрации региона.

Осведомленный источник в правительстве региона сообщил редакции, что Новосибирская область какое-то время будет обходиться без первого вице-губернатора. Собеседник подтвердил, что функционал Юрия Петухова распределят между другими заместителями. При этом он отдельно отметил, что ситуация никак не связана с какими-то громкими уголовными делами о коррупции или превышении полномочий.

Юрий Федорович Петухов родился 12 апреля 1968 года в городе Черемхово Иркутской области. После службы в армии он поступил в Новосибирский юридический институт – филиал Томского государственного университета, который окончил с красным дипломом по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1994 году, трудился в банковской и коммерческой сферах. Затем преподавал в родном вузе на кафедре истории государства и права, читал курсы по конституционному, муниципальному и избирательному праву.

Карьера Петухова также тесно связана с избирательной системой региона. В 2002 году он возглавил городскую избирательную комиссию Новосибирска, а в 2011 году стал председателем избирательной комиссии всей области. Он является кандидатом юридических наук, доцентом и обладателем престижной премии «Сибирская фемида». Чиновник награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

В 2015 году Юрий Петухов стал первым заместителем губернатора Новосибирской области. Отметим, что этот пост он занимал при двух разных главах региона – при действующем губернаторе Андрее Травникове и при его предшественнике Владимире Городецком, ныне сенаторе РФ. В сферу ответственности Петухова входили вопросы государственного строительства, кадровая политика, противодействие коррупции, информационная политика, работа с обращениями граждан и взаимодействие с федеральными органами власти.