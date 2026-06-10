31 декабря сделать выходным: в Госдуме предложили закрепить последний день года как праздничный на постоянной основе

В России может появиться новый постоянный выходной день. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой сделать 31 декабря нерабочим днём раз и навсегда, прекратив ежегодную «чехарду» с переносами и региональными решениями.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), депутат предложил законодательно закрепить последний день года в качестве праздничного. При этом общее количество выходных дней в году не увеличится — Нилов предлагает перенести на 31 декабря выходной с 8 января . «Не нарушая баланса, 8 января надо перенести на 31 декабря. Тогда общее количество нерабочих праздничных дней сохранится», — пояснил парламентарий .

Почему возникла необходимость в изменениях

На данный момент 31 декабря не входит в число официальных праздничных дней, закреплённых в Трудовом кодексе РФ . В последние годы власти регулярно принимают решения о переносе на эту дату одного из выходных дней, чтобы граждане могли подготовиться к Новому году. В 2026 году новогодние праздники, по предварительному графику, начнутся 31 декабря — этот четверг уже объявлен нерабочим за счёт переноса выходного с 4 января .

Однако, как напомнил Нилов, в 2019 и 2020 годах ситуация была иной. Часть регионов объявила 31 декабря выходным, а другая часть оставила его рабочим. Дважды в эту ситуацию вмешивался президент, обозначая свою позицию . «Чтобы не было этой чехарды, надо просто раз и навсегда закрепить эту дату в качестве праздничной», — подытожил депутат .

Как изменится баланс праздничных дней

Согласно Трудовому кодексу РФ, официальные новогодние праздники длятся восемь дней — с 1 по 8 января, включая Рождество . Более длинные каникулы получаются за счёт примыкания обычных выходных и переносов. Всего в Трудовом кодексе прописано 14 праздничных дней в году, и если они выпадают на выходные, то переносятся на будни, благодаря чему общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остаётся стабильным .

Инициатива Нилова предлагает перенести нерабочий день именно с 8 января. Это позволит сохранить общее количество выходных дней в году, но сделает 31 декабря постоянным выходным, а не «плавающим» в зависимости от ежегодных решений правительства .

Что ждёт россиян в новогодние праздники 2026/2027

Пока предложение не стало законом, уже утверждён график переносов на 2026 год. Согласно проекту постановления Правительства РФ, выходные дни переносятся:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;

с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря .

Таким образом, новогодние каникулы в 2026/2027 году, по предварительным данным, продлятся с 31 декабря 2026 года по 11 января 2027 года включительно — это 12 дней отдыха . При этом 31 декабря, которое выпадает на четверг, уже официально объявлено нерабочим днём.

Эксперты по трудовому календарю советуют: взяв отпуск на три дня — 28, 29 и 30 декабря (понедельник, вторник и среду), можно начать отдыхать ещё до Нового года и получить практически непрерывные каникулы с 28 декабря по 11 января (15 дней).

Есть ли у инициативы противники

Не все поддерживают идею сделать 31 декабря выходным. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб высказал мнение, что последний день года должен оставаться рабочим, а выходной лучше перенести на майские праздники .

«Я до сих пор не понимаю, что 31 декабря — выходной день. Ни в одной стране мира 31 декабря не является выходным днём. 31 декабря как выходной день должен быть перенесён на майские праздники», — заявил Гриб в интервью ТАСС . По его словам, в январе достаточно отдыха с 1 по 7 число, а длительный отдых в мае был бы более полезен для здоровья россиян.

Итоги: когда ждать решения

На данный момент инициатива находится на стадии предложения. Для того чтобы 31 декабря стал постоянным нерабочим днём, необходимо внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Однако сам факт того, что с таким предложением выступил глава профильного комитета Госдумы, говорит о высокой вероятности его рассмотрения в осеннюю сессию 2026 года .

Пока же, в 2026 году, россияне снова смогут встретить Новый год без рабочей суеты: 31 декабря официально объявлен выходным днём, и праздничные каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

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