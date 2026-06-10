Россия сохраняет полную готовность принять американскую делегацию по украинскому урегулированию в любой удобный для Вашингтона момент. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текущее состояние переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном.

По словам официального представителя Кремля, контакты между Россией, США и Украиной продолжаются, однако точной даты возможного визита американской делегации в Москву на данный момент не назначено. Песков подчеркнул, что в ближайшее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом также не запланирован.

При этом, как отметил представитель Кремля, Москве пока не передавали детальных итогов недавних переговоров Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Российская сторона ожидает, что если в ходе этих контактов появились содержательные новации, они будут оперативно доведены до Москвы по существующим дипломатическим каналам.

Отдельно Дмитрий Песков указал на позицию европейских стран в контексте украинского кризиса. По оценке пресс-секретаря, европейские лидеры делают ставку не на мирное урегулирование и дипломатическое решение конфликта, а на затягивание противостояния и продолжение боевых действий. Эта позиция, по словам Пескова, объективно мешает продвижению переговорного процесса и только усложняет поиск взаимоприемлемой развязки для всех сторон.

Таким образом, Кремль вновь подтвердил приоритет диалога с Соединёнными Штатами как основного канала урегулирования, одновременно констатируя, что европейские посреднические инициативы пока не воспринимаются Москвой как конструктивные.

Ранее сообщалось, что СВО может завершиться до конца суток.