Штраф за авторизацию на сайтах через Google и Apple: Госдума ввела новые санкции для владельцев ресурсов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит штрафы для владельцев сайтов, допускающих авторизацию пользователей через зарубежные сервисы — такие как Google, Apple и иностранные почтовые сервисы . Речь идёт о давнем запрете, который действует с 2023 года, но до сих пор не был подкреплён конкретными суммами взысканий.

Новые штрафы за авторизацию на сайтах через иностранные аккаунты составят для физических лиц от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей . При повторных нарушениях суммы вырастут: для граждан — до 20–40 тысяч, для должностных лиц — до 60–100 тысяч, для компаний — до 1–1,4 миллиона рублей .

Какой способ авторизации разрешён по закону

Согласно действующему законодательству, авторизация пользователей на территории России должна проводиться только с использованием разрешённых механизмов идентификации . К ним относятся:

российский номер мобильного телефона

учётная запись на портале «Госуслуги» (ЕСИА)

Единая биометрическая система

иные информационные системы, владельцем которых является гражданин РФ или российское юридическое лицо (например, банковские приложения или российские соцсети)

Таким образом, возможность зайти на российский сайт через Gmail, Apple ID, Google ID или любой другой иностранный сервис — это нарушение, за которое теперь будет налагаться штраф именно на владельца ресурса.

Кого коснутся новые штрафы: важное разъяснение

Вскоре после принятия закона в информационном пространстве появились тревожные сообщения о том, что штрафовать могут и обычных россиян за то, что они продолжают пользоваться старой авторизацией через зарубежную почту. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выступил с официальным опровержением .

«Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», — написал депутат в своём канале .

Парламентарий подчеркнул: ответственность устанавливается исключительно для владельцев сайтов — как юридических, так и физических лиц — в рамках обеспечения ими механизма авторизации пользователей . Обычных граждан, которые просто заходят на сайты и пользуются своими аккаунтами, эти изменения напрямую не коснутся.

Более того, тем пользователям, которые до вступления закона в силу уже зарегистрировались через иностранные аккаунты, была оставлена возможность продолжать использовать старый логин . Проблемы могут возникнуть у новых пользователей — при попытке создать учётную запись на российском сайте через Gmail или Apple ID.

Не только авторизация: штрафы за рекомендательные технологии

Поправки в КоАП затронули не только правила авторизации на сайтах. Отдельные штрафы введены для интернет-площадок с рекомендательными технологиями — алгоритмами, которые анализируют предпочтения пользователей и формируют персональные ленты контента .

Штрафы за нарушение правил использования рекомендательных технологий составят:

за сбор информации о предпочтениях пользователей с нарушением их прав — от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, до 700 тысяч для юрлиц

за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей — аналогичные суммы

за отсутствие на ресурсе документа о правилах применения этих технологий и контактного адреса электронной почты

При повторных нарушениях размер штрафов вырастет до 40 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч для должностных лиц и 1,4 миллиона рублей для юридических лиц .

Зачем потребовались такие меры

Закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах через иностранные сервисы, был принят ещё в 2023 году. Однако до настоящего момента размер штрафов за его нарушение определён не был, что делало норму фактически неработающей . Принятые поправки устраняют этот пробел и вводят реальные финансовые санкции.

Как отмечают разработчики законопроекта во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным, цель изменений — обеспечить суверенитет российского сегмента интернета и гарантировать, что идентификация пользователей происходит через отечественные системы, подконтрольные российскому законодательству .

Кроме того, новые меры призваны бороться с анонимностью в сети. Если ресурс заканчивается на .ru и предлагает регистрацию через российские сервисы, за его владельцем и пользователями стоит верифицированная личность, что должно снизить количество фишинговых сайтов и мошеннических ресурсов .

Что это значит для обычных пользователей

Для большинства россиян, которые уже привыкли авторизоваться через номер телефона, «Госуслуги» или VK ID, изменения пройдут незаметно. Проблема может возникнуть у тех, кто привык использовать исключительно зарубежную почту для входа на российские сайты.

Вот несколько практических рекомендаций:

Проверьте способы входа на важные сервисы. Если вы заходите в онлайн-банк, на «Госуслуги» или в маркетплейс через Gmail или Apple ID, стоит заранее привязать российский номер телефона или создать отдельную учётную запись через отечественные сервисы.

Старые аккаунты продолжат работать. Закон не требует принудительной смены способа входа для уже зарегистрированных пользователей . Но в долгосрочной перспективе владельцы сайтов, скорее всего, начнут постепенно отказываться от поддержки иностранной авторизации, чтобы избежать штрафов.

Штрафовать пользователей не будут. Это ключевой момент, который подтверждён официально на уровне главы профильного комитета Госдумы . Все санкции ложатся на владельцев сайтов, а не на посетителей.

Что будет с иностранными сервисами в России

Закон не запрещает российским гражданам иметь аккаунты в Google, Apple, Microsoft и других иностранных сервисах. Речь идёт исключительно о том, могут ли российские сайты использовать эти иностранные системы для идентификации своих пользователей. Ответ — нет, не могут, если владелец сайта не хочет платить штраф.

Таким образом, пользоваться Gmail или Apple ID для личных целей никто не запрещает. Но использовать их как «ключ» для входа на сайт, зарегистрированный в российской доменной зоне, станет проблематично — владельцы таких сайтов будут вынуждены отключить эту опцию.

Итоги

Принятые Госдумой поправки вводят штрафы за авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы — от 500 до 700 тысяч рублей для юридических лиц и до 20 тысяч для граждан-владельцев сайтов. Ответственность возлагается на владельцев интернет-ресурсов, а не на обычных пользователей. Тем, кто уже зарегистрирован через иностранные аккаунты, разрешено продолжать пользоваться старым логином. Закон направлен на укрепление суверенитета российского сегмента интернета и повышение прозрачности идентификации пользователей в сети.

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