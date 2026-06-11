Банк России снизил территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области. Новые значения начнут действовать с 22 июня 2026 года — соответствующее указание зарегистрировал Минюст России. Этот показатель напрямую влияет на итоговую стоимость полиса.

Для Новосибирска коэффициент опустился с 3,12 до 2,34. Ещё заметнее снижение для соседних городов: в Бердске показатель упал с 2,48 до 1,86, а в Искитиме — с 2,32 до 1,74. Для всех остальных городов и населённых пунктов области коэффициент уменьшился с 2 до 1,5.

Пересмотр тарифов стал возможен благодаря тому, что региональные власти усилили борьбу с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО. По оперативным данным за четыре месяца 2026 года, правоохранительные органы Новосибирской области возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел.

Средняя стоимость классического полиса ОСАГО в регионе для владельцев легковых автомобилей по итогам четырёх месяцев составила 10,9 тысячи рублей, а средняя выплата достигла 151,2 тысячи рублей. Дальнейшие решения по корректировке коэффициента будут приниматься в зависимости от ситуации с убыточностью и эффекта от принимаемых мер.

Ранее сообщалось, что новосибирцы массово жалуются на страховой дом ВСК из-за ОСАГО и ОМС.