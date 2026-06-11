Более 16 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в Новосибирской области

В 2026 году школу в России оканчивают более 750 тысяч человек. Как пояснили в Министерстве просвещения, около 660 тысяч из них — выпускники 11-х классов.

С учётом выпускников прошлых лет общее число зарегистрированных на ЕГЭ, по данным Рособрнадзора, достигло рекордных 747 тысяч человек.

В Новосибирской области, по информации регионального министерства образования, на экзамены зарегистрировались от 16 до 16,3 тысячи участников. Из них примерно 14,5–14,6 тысячи — нынешние одиннадцатиклассники. Также в ведомстве уточнили, что в регионе насчитывается около 40 тысяч девятиклассников, из которых 22,5 тысячи проживают непосредственно в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что трёх выпускников выгнали с ЕГЭ в Новосибирской области за телефоны и шпаргалки.